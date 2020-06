Calciomercato Milan, post Donnarumma | La soluzione arriva dalla… Juve!

Il futuro di Gigio Donnarumma è sempre molto incerto. E così il Milan starebbe sulle tracce del suo sostituto “grazie” al lavoro della Juventus

Il Milan dovrà valutare al meglio anche la situazione che riguarda da vicino Gianluigi Donnarumma, portiere dei rossoneri classe 1999, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021. Il suo futuro è sempre stato movimentato con Mino Raiola, noto agente, sempre al lavoro per trovare la giusta soluzione al suo assistito.

Calciomercato Milan, via libera per Pau Lopez: c’è Perin

Così il nome nuovo per la porta della Roma sarebbe quello di Mattia Perin, di proprietà della Juventus ed attualmente in prestito al Genoa. Già nell’estate del 2018 l’estremo difensore è stato vicinissimo a vestire la maglia dei giallorossi prima di passare a Torino.

In questo modo potrebbe esserci il via libera per Pau Lopez pronto anche a volare a Milano per sostituire Gigio Donnarumma. La società capitolina sarà costretta a vendere al termine della stagione vista la situazione economica non troppo esaltante. Dopo aver sborsato 23,5 milioni nella scorsa estate, la Roma potrebbe cederlo per una cifra intorno ai 25-30 milioni, mentre la valutazione di Perin si aggirerebbe intorno ai 20.

Un intreccio davvero incredibile di numeri uno per rinforzare così rispettivamente Milan e Roma “grazie” al lavoro della Juventus.

