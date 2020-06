In casa Milan tiene banco la questione Bennacer: sul centrocampista algerino, oltre a Guardiola, spunta una nuova pretendente di lusso.

A soli 22 anni, Ismaël Bennacer è diventato il giocatore più ambito all’interno della rosa del Milan. L’interesse per il centrocampista classe ’97 è cresciuto molto dopo la Coppa d’Africa del 2019, vinta dal rossonero con la nazionale algerina e dove Bennacer è stato eletto miglior giocatore della competizione. Il ‘Diavolo’ si è assicurato il centrocampista l’estate scorsa, grazie ai 16 milioni più bonus versati nelle casse dell’Empoli. Dopo una sola stagione, il valore di Bennacer si è praticamente triplicato. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunta una nuova pretendente.

Calciomercato Milan, anche il Real su Bennacer | Contatti con l’agente

Dopo l’interesse di espresso da Guardiola e dal PSG, un’altra big è pronta ad iscriversi alla corsa per Bennacer: secondo quanto riportato da ‘Fichajes’, il Real Madrid vorrebbe il centrocampista del Milan. Il club spagnolo avrebbe già contattato l’entourage dell’algerino, per avere maggiori informazioni riguardo alla possibilità di acquistarlo. Il Milan, dal canto suo, non è disposto a fare sconti a nessuno: per Bennacer sono necessari i 50 milioni della clausola rescissoria.

Anche Zidane, che condivide con Bennacer le origini algerine, sarebbe rimasto impressionato dalle doti del rossonero: dopo un periodo di ambientamento iniziale, infatti, l’algerino è diventato il cardine del centrocampo di Pioli. Il Real Madrid, in ogni caso, dovrà vedersela con il Manchester City: Guardiola è un grande estimatore di Bennacer e sembra disposto ad accontentare i rossoneri pur di anticipare la concorrenza. Il Milan rischia di perdere uno dei suoi gioielli dopo una sola stagione, ma la plusvalenza potrebbe essere fondamentale per realizzare il progetto di rivoluzione desiderato da Gazidis.

È sempre Bennacer ad essere in cima alla lista dei possibili partenti in casa Milan: ora anche il Real Madrid sembra essere interessato al centrocampista algerino!

