Negli ultimi giorni l’Inter ha accelerato le operazioni per un nuovo attaccante: Antonio Conte adesso è pronto a riabbracciarlo.

Il mercato dell’Inter passerà anche dai parametri zero, colpi di fondamentale importanza nello scenario economico che ha investito il calcio post ‘Coronavirus’. L’accordo con giocatori in scadenza è sempre stato un fiore all’occhiello di Beppe Marotta, come ha dimostrato prima alla Juventus e poi con i nerazzurri. La scorsa estate l’ad della ‘Beneamata’ ha battuto la concorrenza per arrivare a Diego Godin, anche se il centrale uruguaiano non è riuscito a soddisfare le grandi aspettative. Nelle prossime settimane, invece, l’Inter potrebbe riuscire a mettere le mani su uno dei parametri zero più desiderati sul mercato: un pupillo di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, passi avanti per Pedro | Conte pronto a riabbracciarlo!

Anche quest’anno l’Inter potrebbe mettere a segno un grande colpo a parametro zero: come riportato da ‘TodoFichajes’, i nerazzurri sarebbero in pole position per aggiudicarsi Pedro. L’attaccante spagnolo andrà in scadenza con il Chelsea a fine stagione ed è intenzionato a lasciare la Premier League: potrebbe ritrovare Antonio Conte, che lo ha già allenato proprio in ‘Blues’. Nelle ultime settimane l’Inter avrebbe dato un’accelerata alla trattativa, soddisfacendo le richieste economiche dell’entourage dell’ex Barcellona.

L’interesse della Serie A per Pedro è consistente: dalla Juventus alla Roma stanno cercando di convincere lo spagnolo ad accasarsi nel campionato italiano: in particolare i giallorossi sembrano essere decisi. Pedro ha vinto tutto quello che un calciatore può sognare di vincere in una carriera: la Serie A potrebbe essere l’ultimo grande trofeo che manca allo spagnolo, uno stimolo che potrebbe risultare decisivo. La volontà di Marotta e Conte sembra essere più forte rispetto alle altre italiane e questo avvicina sempre di più Pedro a Milano.

Scatto dell’Inter nelle ultime settimana, adesso sarebbero i nerazzurri ad essere in vantaggio per l’ingaggio di Pedro: lo spagnolo andrà in scadenza con il Chelsea a fine stagione.

RM

