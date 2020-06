Il calciomercato nerazzurro può portare novità in mediana: Marotta boccia il pupillo di Conte, spunta il clamoroso ritorno

Due weekend e la Serie A potrà riprendere dopo oltre tre mesi di lockdown forzato. Il calcio italiano guarda con ottimismo al futuro, con l’Inter che è già al lavoro per la prossima stagione. Il calciomercato estivo dell’Inter sarà il palcoscenico di diversi cambiamenti alla rosa di Conte: è scontro tra Marotta ed il tecnico pugliese per l’acquisto del top player: i dettagli.

Calciomercato Inter, sorpresa in mediana: il piano di Marotta

Una diversità di vedute che potrebbe complicare i piani di mercato in casa nerazzurra. Beppe Marotta non è affatto convinto dall’acquisto di Arturo Vidal, che potrebbe essere inserito nella cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Il cileno guadagna 8 milioni di euro netti a stagione, con i 33 anni che incidono non poco sul piano a centrocampo a cui starebbe pensando Marotta. Conte insiste però per riavere Vidal, suo fedelissimo ai tempi della Juventus. Marotta sarebbe orientato a cercare profili più giovani, di spessore e che rappresentino un grande colpo in mediana per il prossimo anno.

I pallini restano Sergej Milinkovic-Savic, pilastro della Lazio di Simone Inzaghi ma non solo. Il sogno si chiama Pogba: per entrambi, però, si parla di costi elevatissimi che frenano al momento ogni approccio. Ecco che, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, l’idea di Marotta potrebbe chiamarsi Radja Nainggolan. I motivi sarebbero molteplici, con il fattore economico che inciderebbe non poco sul ritorno a Milano del ‘Ninja’.

L’avventura del belga in Sardegna è da considerarsi ormai terminata e, in mancanza di offerte convincenti, l’ad nerazzurro punterebbe ad un rilancio dell’ex Roma alla corte di Conte.

