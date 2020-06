La trattativa per l’attaccante non decolla del tutto ed è in una situazione di pausa: nuova ipotesi per il futuro, si inserisce un nuovo club

Si continua a trattare ogni in ogni ora della giornata per provare a raggiungere un accordo riguardo la possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha vissuto una grande annata fin qui e grazie alle sue ottime prestazioni ha attirato le attenzioni dei club più importanti di Europa.

La trattativa con i Blaugrana, però, non sembrerebbe essere ancora definita. Dopo tante chiamate e messaggi che consentono di recuperare un centimetro alla volta, esce sempre una nuova problematica che fa interrompere l’operazione, così come riportato da Marca. Il calciatore ha dato l’ok ma ci sono ancora alcune situazioni da risolvere come quella dei bonus.

Calciomercato Inter, trattativa Barcellona-Lautaro in pausa: spunta la nuova ipotesi per il futuro

Sembrerebbe esserci una pausa anche riguardo la trattativa Lautaro Martinez. Dalla Spagna riportano che il Barcellona vorrebbe risolvere prima le questioni legate agli stipendi dei giocatori, che potrebbero essere abbassati visto il momento difficile, e poi proseguire con l’assalto al giocatore.

Questo perché la riduzione degli ingaggi effettuata parallelamente all’acquisto di un calciatore da più di 100 milioni di euro potrebbe creare nuovi scontri con la rosa. Questa situazione di standby, però, potrebbe creare delle difficoltà sulla riuscita della trattativa. Potrebbe esserci infatti l’inserimento del Real Madrid.

La priorità dei Blancos sembrerebbe Erling Haaland, ma non è escluso un tentativo per Lautaro in caso di problemi tra Inter e Barcellona. Da tenere d’occhio anche la situazione del Manchester United, che ha incontrato l’agente dell’argentino qualche settimana fa.

