Pesante botta e risposta sul calciomercato tra Inter e Juve. Marotta può contrattaccare andando all’assalto del bomber

Beppe Marotta e Karl Heinz Rummenigge (Getty Images)La ‘guerra’ tra Inter e Juventus sul calciomercato non è iniziata certo oggi, ma è ora che si sta facendo sempre più aspra. I nerazzurri hanno messo la freccia trovando, secondo indiscrezioni, un accordo con Sandro Tonali e il suo entourage sulla base di un contratto quinquennale di 2,5 milioni di euro a stagione. In corso la trattativa col Brescia di Cellino, con Marotta che punta a chiudere l’affare in stile Barella, vale a dire in prestito oneroso più obbligo di riscatto. Proprio con questa formula l’offerta da complessivi 40 milioni di euro più bonus. Possibile l’inserimento di una o due contropartite tecniche, non Pinamonti e forse nemmeno Esposito, per ridurre il cash.

Calciomercato Inter, ‘intrigo Kumbulla. E Marotta può ‘rovinare’ i piani per il post Higuain

I bianconeri hanno risposto, secondo ‘La Stampa’, bloccando Marash Kumbulla per il quale l’Inter era in netta pole. Anzi è ancora, secondo ‘Calciomercato.it’. Per il quotidiano torinese invece la Juve ha trovato un accordo col difensore italo-albanese e col Verona per circa 32 milioni di euro, cifra che ha però possibilità di ridursi con l’ingresso nell’operazione di qualche Primavera o affino. E adesso? Tutt’altro che da escludere un contrattacco dell’Inter, stavolta non per un giovane di belle o grandi speranze ma per un big di livello internazionale che l’acerrima rivale valuta concretamente per il dopo Higuain: parliamo di Gabriel Jesus.

Il brasiliano del Manchester City, a quanto pare molto interessato a una nuova esperienza lontano dall’Inghilterra e uno dei primissimi obiettivi del gruppo Suning appena insediatosi (poi prese Gabigol…) alla testa del club nerazzurro quattro anni or sono, potrebbe rappresentare il degno sostituto di Lautaro Martinez.

Marotta avrebbe la possibilità di sfruttare l’eccellente rapporto con Branchini, agente per l’Italia dell’ex Palmeiras, per sconfiggere la concorrenza della grande ex. Alla società inglese, invece, possibile offerta da 38 milioni di euro più il cartellino di Sensi valutabile sui 25 milioni post riscatto dal Sassuolo. Il centrocampista sarebbe gradito a Guardiola.

R.A.

