Il Milan potrebbe sfruttare la carta Paqueta, in odor di cessione sul calciomercato, per arrivare all’attaccante del Lione Depay

Difficilmente ci sarà spazio per Paqueta nel nuovo Milan targato Rangnick, con il manager tedesco che resta il favorito per rimpiazzare Pioli sulla panchina rossonera. Il brasiliano ha finora deluso nella sua esperienza a Milano, nonostante l’incoraggiante inizio la scorsa stagione sotto la guida Gattuso. L’ex Flamengo, sbarcato a Milanello per circa 40 milioni di euro nel gennaio 2019, è sul mercato nelle strategie della dirigenza milanista. Paqueta, a meno si sorprese, sarà sacrificato dal Milan per arrivare ad altri obiettivi in entrata.

Milan, colpo Depay: carta Paqueta per convincere il Lione

Il nazionale verdeoro piace all’estero e in Italia, dove lo scorso gennaio è stata soprattutto la Fiorentina a farsi avanti per portarlo alla corte di Iachini. Ancora non è arrivata nessuna offerta concreta per il giocatore, che negli ultimi tempi è entrato nei radar anche del Valencia in Spagna. Fuori dalla Serie A, Paqueta rimane comunque un pallino del Paris Saint-Germain dell’estimatore Leonardo. Fu proprio il connazionale a spingere per l’arrivo al Milan e non è da escludere un’offensiva questa estate per portarlo a Parigi. In Ligue 1 il PSG potrebbe però non essere l’unico club interessato al 22enne centrocampista. Anche il Lione può farsi sotto per il brasiliano, che il Milan punta a cedere per un assegno intorno ai 30 milioni di euro per non incorrere in una minusvalenza. In questo caso l’idea del ‘Diavolo’ potrebbe essere quella di inserire Paqueta in un’operazione con i francesi per Depay. L’attaccante olandese a più riprese è stato accostato al Milan nelle ultime stagioni, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che può rifarsi sotto sfruttando la carta Paqueta.

Depay sta recuperando da un grave infortunio ai legamenti del ginocchio e difficilmente il Lione se ne priverà di fronte ad offerte inferiori ai 40 milioni. Il Milan oltre a Paqueta dovrebbe così aggiungere una parte in conguaglio sul piatto, cercando di approfittare di un mancato rinnovo del nazionale orange in scadenza nel 2021 con il sodalizio presieduto da Aulas. Depay potrebbe rappresentare il grande colpo in attacco di Gazidis con l’addio ai rossoneri di Ibrahimovic.

