Il futuro di uno dei migliori calciatori della stagione del Milan è ancora in bilico: l’agente in un’intervista parla di cosa potrebbe accadere

Il prossimo calciomercato estivo sarà molto importante per il Milan per tornare ai vertici della Serie A. Sarà molto importante acquistare giocatori di qualità, ma anche riuscire a trattenere in rosa i migliori talenti. Uno dei protagonisti della stagione dei rossoneri continua a riflettere sul proprio futuro. L’agente del calciatore dichiara cosa potrebbe accadere.

Calciomercato Milan, l’agente di Hernandez parla del futuro: “Vedremo cosa succederà”

Nella stagione del Milan uno dei candidati ad essere eletto il migliore è senza dubbio Theo Hernandez. Il terzino spagnolo arrivato la scorsa estate dal Real Madrid per circa 20 milioni di euro, nella sua prima stagione in rossonero ha collezionato 25 presenze e messo a segno 6 gol e 3 assist. Incredibilmente il terzino milanista al momento è il secondo miglior marcatore della squadra dietro ad Ante Rebic.

Dopo le ottime prestazioni sono moltissime le squadre ad aver messo gli occhi sul giocatore, portando lo spagnolo a riflettere sul suo futuro. L’agente del calciatore, Manuel García Quilon, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano ‘Sport’: “Theo Hernández è il migliore della Serie A, è normale per molti club lo vogliono. Vedremo cosa accadrà”. Parole che sicuramente non rassicurano i tifosi e la società milanista, che ora iniziano a vedere la concreta possibilità di perdere il loro top player. Importantissima naturalmente sarà la volontà del giocatore.

