Possibile assalto dalla Premier League per il calciatore della Juventus che in questa stagione ha reso al di sotto delle aspettative: Guardiola lo osserva

In casa Juventus i talenti in rosa sono innumerevoli ed è quindi normale che spesso finiscano nel mirino dei top club europei. Questa volta sembrerebbe essere il Manchester City a puntare un calciatore bianconero. Potrebbe incendiarsi il mercato estivo con la trattativa tra i due top club. Guardiola pronto all’assalto al terzino.

Calciomercato Juventus, assalto del Manchester City: Guardiola punta Alex Sandro

Juventus che nella prossima sessione di calciomercato oltre ad acquistare talenti dovrà resistere agli assalti per i suoi giocatori. Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il Manchester City sarebbe alla ricerca di un terzino sinistro per la prossima stagione. Nonostante in quel ruolo ci siano Mendy e Zinchenko, Pep Guardiola vorrebbe un terzino che sia più offensivo. Per questo motivo uno dei nomi nella lista della squadra di Premier League sembrerebbe essere il terzino della Juventus, Alex Sandro.

Il brasiliano in questa stagione non è riuscito ad assicurare le solite brillanti prestazioni messe in campo nelle scorse stagione. Il terzino bianconero sarebbe al momento valutato intorno ai 40 milioni di euro e la Juventus di fronte ad un’offerta congrua potrebbe anche decidere di dire addio al proprio calciatore dopo cinque anni. Naturalmente la possibile decisione di cedere Alex Sandro porterebbe Fabio Paratici a dover intervenire sul mercato per sostituire degnamente il brasiliano che partirebbe verso il campionato inglese.

