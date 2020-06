Calciomercato Juventus, ci prova il Real | Offerta da 80 milioni rifiutata

In casa Juventus si continua ad osservare un talento della Bundesliga che interessa a molti top club: offerta da 80 milioni rifiutata

La Juventus è come sempre attentissima sul calciomercato e tenta sempre di assicurarsi i migliori calciatori in circolazione. Questa volta il mirino di Fabio Paratici si sarebbe soffermato su un talento della Bundesliga che piace a moltissimi top club europei. La squadra proprietaria del cartellino avrebbe rifiutato ben 80 milioni per il talento richiesto dalla big.

Calciomercato Juventus, il Real tenta il colpaccio Havertz: rifiutati 80 milioni

In attesa di tornare in campo per terminare la stagione di Serie A, la Juventus inizia a lavorare anche per la prossima sessione di calciomercato estiva. Gli occhi dei bianconeri si sarebbero soffermati in Bundesliga questa volta. Infatti il calciatore del Bayer Leverkusen, Kai Havertz, piacerebbe molto alla società juventina. Su di lui ci sarebbero moltissimi top club europei ed uno di questi sembrerebbe essere il Real Madrid.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild’, i ‘blancos’ sarebbero una delle squadre più interessate al tedesco ed avrebbero presentato al Bayer Leverkusen un’offerta di ben 80 milioni di euro. La squadra tedesca però avrebbe rifiutato l’offerta poiché sarebbe fermamente convinta che qualora dovesse aprirsi un’asta tra le big d’Europa il prezzo potrebbe arrivare addirittura a 100 milioni di euro. Un giocatore molto versatile il classe 1999 che può giocare sia come centrocampista offensivo che come esterno destro e che in questa stagione è riuscito a collezionare 15 gol tra campionato e coppe. Juventus che dunque dovrà decidere quanto sarà importante l’interesse per il calciatore tedesco e se fosse essere pronta ad investire molto.

