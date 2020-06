Calciomercato, Inter beffata | Accordo con la Juve!

La Juventus è pronta a piazzare il primo colpo importante della prossima sessione di mercato: raggiunto l’accordo, Inter beffata

È stata fin qui una buona stagione per la Juventus, che non vuole fermarsi e cercherà di fare ancora meglio alla ripresa del campionato provando a eliminare definitivamente le prestazioni poco convincenti disputate soprattutto tra i mesi di dicembre e gennaio. Ci sono ancora tre titoli da conquistare e la squadra allenata da Maurizio Sarri non vuole lasciare nulla al caso.

Nel frattempo la società ha continuato a lavorare sul mercato per provare a rinforzare ulteriormente la rosa per la prossima annata attraverso l’acquisto di giovani promesse o calciatori già affermati. Un reparto che potrebbe subire variazioni è quello difensivo, dove sembrerebbe in arrivo già il primo colpo.

Calciomercato Juventus, accordo per Kumbulla: sorpassata l’Inter

Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo per il giovane difensore del Verona Marash Kumbulla. Il calciatore classe 2000 ha vissuto fin qui una grandissima annata, realizzando anche una rete nelle 18 gare disputate in Serie A.

Le sue prestazioni avevano attirato anche le attenzioni dell’Inter, che seguiva l’albanese da tempo, ma alla fine dovrebbe spuntarla la Juventus. Si sta per concludere dunque un nuovo duello di mercato tra bianconeri e nerazzurri con lo stesso epilogo di quello riguardante Dejan Kulusevski.

L’Inter dal canto suo è riuscita a portare a casa obiettivi della Juventus come Lukaku ed Eriksen e proverà a fare lo stesso con Tonali.

