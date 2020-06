Calciomercato Juventus, annuncio di de Ligt sul suo futuro!

La Juventus prepara il ritorno in campo, nel frattempo interviene de Ligt e fa l’annuncio riguardo le ultime voci di mercato sul suo conto

La Juventus è pronta a tornare presto in campo per giocarsi tutti e tre i titoli ancora in bilico. Si ripartirà dalla Coppa Italia, con la sfida di venerdì prossimo contro il Milan che determinerà la prima finalista della competizione. Si ripartirà dall’1-1 della gara giocata a San Siro prima di questa pausa forzata causa coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo dalla Spagna | Ecco il post-Lautaro

A fine giugno poi riprenderà la Serie A, dove i bianconeri vorranno mantenere la vetta o allungare il distacco dalla Lazio che è attualmente di un solo punto. Infine c’è la Champions League che si disputerà ad agosto e si cercherà di ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata a Lione nella gara di andata degli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio alla pari con la Roma | I dettagli

Calciomercato Juventus, de Ligt sul mercato: “Solo invenzioni sul mio conto, sono felice qui”

Matthijs de Ligt, difensore bianconero, ha rilasciato in queste ore delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole: “Ora va molto meglio, all’inizio ci allenavamo solo in piccoli gruppo e non potevamo toccarsi e, sì, era più brutto e difficile. È stato bello tornare alla normalità, ritrovare tutti i compagni e poter giocare con loro”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE: annunciato il nuovo allenatore

Futuro: “Sono molto felice di essere alla Juventus. Nell’ultimo periodo, anche a causa dello stop forzato del calcio giocato, si è parlato tanto di me e sono state inventate un po’ di cose sul mio conto. Sono veramente contento di allenarmi ogni giorno con giocatori straordinari, ho la sensazione di migliorare ogni giorno”.

Smentite dunque le voci di mercato inerenti al possibile addio dai bianconeri da parte dell’olandese nella prossima sessione di mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, suggestione addio | Messaggio a Paratici

Calciomercato Juventus, il super bomber si offre | Che affare!