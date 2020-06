Calciomercato, salta Lautaro Martinez | Piano B in Serie A

Il Barcellona non avrebbe intenzione di aspettare ancora per tanto tempo Lautaro Martinez. Pronto il piano B sempre per il top player della Serie A

Ormai il Barcellona ci sta provando in tutti i modi per convincere Lautaro Martinez. La pazienza ha un limite e così il club blaugrana potrebbe anche pensare improvvisamente al piano B in caso di mancato accordo per l’attaccante argentino.

Calciomercato Inter, assalto del Barcellona per Insigne

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il club catalano potrebbe ripensare nuovamente al talentuoso giocatore partenopeo, Lorenzo Insigne, divenuto anche capitano della formazione azzurra nel corso degli anni. Già in passato il suo profilo sarebbe stato accostato alla società blaugrana.

La valutazione del presidente De Laurentiis si aggira intorno ai 50 milioni di euro, la metà che riguarda da vicino Lautaro. Anche lo stesso Lionel Messi avrebbe dato il suo ok per iniziare la trattativa per il big della Serie A.

Il Barcellona vuole così chiudere in tempi brevi il colpo per l’attacco. Se dovesse saltare la trattativa per Lautaro, ecco pronto il piano B.

