Calciomercato Inter, sfida alla Juve | Carta Joao Mario per il bomber

Inter, per l’attacco ipotesi Raul Jimenez: i nerazzurri potrebbero proporre Joao Mario al Wolverhampton per abbassare le pretese degli inglesi.

Ceduto in prestito alla Lokomotiv Mosca, il futuro di Joao Mario potrebbe però essere lontano dalla Russia. Il club moscovita è infatti indeciso per quanto riguarda il riscatto del giocatore portoghese. Le maggiori perplessità riguardano il costo del cartellino. L’Inter vorrebbe ricavare almeno 18 milioni di euro dalla cessione del giocatore, ma per la Lokomotiv la cifra sembra essere troppo alta.

Calciomercato Inter, Joao Mario nell’affare Jimenez

Possibile quindi che Joao Mario possa tornare a Milano nel corso dell’estate. Il centrocampista non rientra però nei piani di Conte e l’Inter sarebbe costretta, nel caso, a trovargli un’altra sistemazione. Olympique Marsiglia, Sporting CP e Real Betis hanno mostrato interesse nel lusitano, ma non è escluso che il club nerazzurro possa proporlo come parziale contropartita in qualche affare.

E tra i club candidati a ricevere una proposta ci potrebbe essere il Wolverhampton. Il club inglese ha un forte legame con il Portogallo: dal tecnico Nuno Espirito Santo ai tanti giocatori lusitani in rosa o assistiti da Jorge Mendes. Ecco perché i ‘Wolves’ potrebbero essere la squadra giusta per rilanciare il giocatore di origini angolane. L’Inter però non offrirebbe Joao Mario in vendita, ma cercherebbe di inserirlo come parziale contropartita per uno dei profili più interessanti del club inglese. Ossia il centravanti messicano Raul Jimenez, anche lui assistito da Mendes e recentemente accostato alla Juventus come possibile nuovo partner d’attacco di Cristiano Ronaldo. Jimenez andrebbe certamente a rafforzare il reparto nerazzurro e potrebbe essere finalmente quell’alternativa a Lukaku tanto cercata da Conte.

L’affare però non è semplice. Sia per la grande concorrenza (oltre alla Juventus si è parlato anche di un possibile ritorno all’Atletico Madrid), sia per l’elevato costo del cartellino. Se l’Inter dovesse proporre Joao Mario al Wolverhampton, dovrà probabilmente aggiungere una cospicua cifra: almeno 30 milioni di euro.

