Calciomercato Inter, jolly Vecino | Assalto al big della Serie A

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato per arrivare a giocatori di livello assoluto da regalare a Conte: Vecino nell’operazione

L’Inter tornerà ufficialmente in campo contro il Napoli sabato 13 giugno per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. In questi mesi la società nerazzurra ha lavorato senza sosta sul fronte offensivo con la possibilità di arrivare fin da subito a giocatori di primo livello per rinforzare la rosa guidata da Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Correa per l’attacco: cash più Vecino

In caso di addio di Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona, l’Inter sta valutando diversi profili per il ruolo di seconda punta. Il club nerazzurro sarebbe anche sulle tracce del talentuoso giocatore della Lazio, Joaquin Correa, autore di una stagione strepitosa insieme ad Immobile e Luis Alberto. Fare affari con Lotito è alquanto difficile, ma i nerazzurri ci proveranno inserendo nella trattativa il cartellino di Vecino, valutato 40-45 milioni di euro.

Ci potrebbe essere così una parte cash di 20 milioni più l’inserimento del centrocampista uruguaiano, pronto a fare le valigie in estate dopo esser stato vicino alla cessione a gennaio. Una situazione ingarbugliata che dovrà trovare così una soluzione in tempi brevi, soprattutto se l’Inter dovesse perdere “El Toro”.

La sessione ufficiale di calciomercato inizierà da settembre, ma ci sarebbe sul piatto diverse trattative decisive.

