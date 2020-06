Roma, nuova tegola per Fonseca | Si ferma anche il difensore

Nuovo stop in casa Roma: Gianluca Mancini ha riportato un infortunio al gomito sinistro. Ecco le sue condizioni e i tempi di recupero

La Roma deve fare i conti con un altro stop in vista della ripresa del campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Gianluca Mancini ha subito un infortunio al gomito sinistro. Sono escluse fratture, ma il difensore ex Atalanta ne avrà per almeno 10 giorni. Si tratta già del terzo problema fisico dalla ripresa in casa giallorossa, dopo quelli di Pau Lopez e Perotti.

