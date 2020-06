Roma, nuova tegola per Fonseca | Si ferma anche il difensore

Nuovo stop in casa Roma: Gianluca Mancini ha riportato un infortunio al gomito sinistro. Ecco le sue condizioni e i tempi di recupero

Non inizia nel migliore dei modi la preparazione della Roma verso la ripresa della Serie A. I giallorossi sono tornati in campo da più di una settimana per allenarsi in gruppo, ma sono già arrivati due infortuni. Infatti, dopo lo stop di Pau Lopez che ha riportarto una micro frattura al polso sinistro e Diego Perotti, anche Gianluca Mancini si è fermato. Altra pesante tegola per l’allenatore Paulo Fonseca.

Roma, altro infortunio: si ferma anche Mancini

La Roma deve fare i conti con un altro stop in vista della ripresa del campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Gianluca Mancini ha subito un infortunio al gomito sinistro. Sono escluse fratture, ma il difensore ex Atalanta ne avrà per almeno 10 giorni. Si tratta già del terzo problema fisico dalla ripresa in casa giallorossa, dopo quelli di Pau Lopez e Perotti.

Dal momento della ripresa degli allenamenti dunque l’allenatore Paulo Fonseca ha visto infortunarsi ben tre giocatori, continuando lo sfortunato trend negativo che ha attanagliato i giallorossi nel corso di tutta la stagione. Unica notizia positiva riguardante gli infortuni è che Niccolò Zaniolo si appresta a tornare ad allenarsi in gruppo dopo il grave stop rimediato nella partita contro la Juventus a gennaio.

