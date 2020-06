In casa Milan moltre squadre europee continuano a mettere gli occhi sul centrocampista: altra big d’Europa nella lista delle interessate

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo per le squadre della Serie A. Alcune big europee sembrerebbero puntare gli occhi in casa Milan, dove un centrocampista avrebbe attirato l’interesse di molte squadre. Non solo PSG e Manchester City sul calciatore milanista. Spunta dalla Spagna una nuova pretendente prova ad iscriversi alla corsa.

Potrebbe interessarti anche >>> Milan, riecco Ibrahimovic | Nuovi esami a breve

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, scambio a sorpresa in Liga | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, doppio colpo | Affare fatto!

Calciomercato Milan, tutti pazzi per Bennacer: anche il Real Madrid si inserisce nella corsa al centrocampista

I top club europei avrebbero acceso i fari sul Milan, mettendo gli occhi su Ismael Bennacer, centrocampista rossonero arrivato lo scorso anno dall‘Empoli. Sul giocatore algerino ci sarebbe il forte interesse del PSG e del Manchester City, con Pep Guardiola che sembrerebbe averlo richiesto esplicitamente. Nelle ultime ore dalla Spagna spunterebbe una nuova concorrente per il centrocampista.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, anche il Real Madrid sarebbe pronto ad iscriversi alla corsa per l’acquisto di Bennacer. La priorità di Zidane rimarrebbe Camavinga, ma il centrocampista rossonero sarebbe un’alternativa dal costo più abbordabile. Sul contratto firmato dal calciatore con i rossoneri sarebbe presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma per ora le pretendenti sembrerebbero aver offerto 30 milioni alla società milanista. Naturalmente la società rossonera starebbe riflettendo sul futuro del centrocampista, ma difficilmente scenderà sotto la cifra della clausola prefissata. Importante sarà anche la volontà del calciatore per il proprio futuro, che davanti all’interesse di squadre di questo calibro avrà l’imbarazzo della scelta e difficilmente rifiuterebbe le destinazioni.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, l’affare può saltare | Preferisce il Liverpool