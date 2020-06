Calciomercato Inter, colpo dalla Spagna | Ecco il post-Lautaro

L’Inter cerca un sostituto di Lautaro Martinez, promesso sposo del Barcellona. L’idea dal Real Madrid: può arrivare il dominicano Mariano Diaz

Da mesi l’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez si è fatto molto insistente. L’affare tra Inter e blaugrana sembra sia ormai in dirittura d’arrivo. Ancora pochi dettagli e, a meno di clamorosi colpi di scena, il passaggio del ‘Toro’ agli spagnoli potrà essere completato. E così per Beppe Marotta e i suoi uomini è tempo di pensare ad un sostituto in vista del grande addio della prossima estate. Tanti i nomi varati per affiancare al meglio Romelu Lukaku, molti dei quali però di difficile realizzazione. E così, con Werner sfumato e Aubameyang troppo complicato, la concentrazione dei dirigenti interisti potrebbe focalizzarsi in casa del Real Madrid.

Inter, colpo Mariano Diaz: le cifre

Antonio Conte avrebbe in lista, infatti, anche l’attaccante dominicano Mariano Diaz, in forza ai blancos, con cui però non è mai riuscito ad esplodere. Esplosivo lo era invece stato, eccome, nella sua avventura al Lione un paio di stagioni or sono, quando realizzò 23 reti dimostrando di saper trovare la via del gol con estrema facilità. A causa di qualche infortunio di troppo il ventiseienne si è però perso ed è finito fuori dalle preferenze di Zinedine Zidane. Per questo, fa sapere il portale spagnolo Fichajes.net, l’Inter potrebbe approfittarne mettendo sul piatto 20 milioni di euro prelevati dalla cessione di Lautaro.

Il resto dei soldi derivati dalla trattativa per portare l’argentino al Barcellona potrebbero essere poi investiti in altri ruoli. Un nome che non scalda affatto i tifosi dell’Inter, molto legati al ‘Toro’: in caso di cessione vorrebbero un top player e non certo Mariano Diaz.

