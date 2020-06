È un asse caldo quello tra Juventus e Roma, i bianconeri trattano per ingaggiare Zaniolo. I giallorossi fissano il prezzo

Sarà un mercato molto movimentato per la Juventus, che lavora già da diversi mesi per trattare con le società a caccia di acquisti importanti. La dirigenza bianconera ha sfruttato la sosta legata all’emergenza coronavirus per analizzare il rendimento della squadra avuto fin qui e pensare a come correggere eventuali errori.

La squadra nel complesso ha vissuto una buona stagione visto che è ancora in lotta per conquistare tutti e tre i trofei. In alcune gare le prestazioni sono state poco convincenti e alla base di ciò sembrerebbe esserci una poca qualità in mezzo al campo, per cui potrebbero esserci novità soprattutto a centrocampo per adattare la rosa al gioco richiesto da Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, nel mirino c’è Zaniolo: Bernardeschi sul piatto ma non basta

Un nome che piace ed è seguito dai bianconeri da diverso tempo è quello di Nicolò Zaniolo. Il giovane centrocampista o trequartista ha vissuto una buona stagione fin qui collezionando 18 presenze e andando a segno per 4 volte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo prezzo non dovrebbe essere superiore ai 40 milioni.

La Juventus starebbe valutando di inserire Federico Bernardeschi nella trattativa ma la Roma avrebbe idee diverse. Il club giallorosso, infatti, vorrebbe 60 milioni per la cessione del suo talento e avrebbe deciso di far partire i big solo per soldi, senza contropartite.

Juventus e Roma sono al lavoro anche per altri scambi, ai bianconeri piacciono Kluivert e Cristante mentre i giallorossi hanno messo nel mirino Mandragora, Rugani e Romero.

