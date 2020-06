Calciomercato Juventus, il super bomber si offre | Che affare!

Il calciomercato della Juventus quest’estate potrebbe rivelare un clamoroso colpo in attacco: il top player può sbarcare in Serie A

Appena due settimane e la Serie A ritornerà in campo dopo l’incubo Coronavirus. Riparte dunque la corsa scudetto per la squadra di Maurizio Sarri. Dal campo al calciomercato, la Juventus registra nelle ultime ore una clamorosa occasione per l’attacco. Uno dei bomber più forti al mondo si è proposto ai bianconeri per il prossimo anno: i dettagli.

Calciomercato Juventus, colpo super dalla Spagna: i dettagli

Una pista inattesa che potrebbe tuttavia rivoluzionare non poco l’attacco della Juventus. Il grande colpo da affiancare a CR7 e compagni arriverebbe ancora una volta dalla Spagna, sponda Barcellona. I quotidiani iberici parlano di un Luis Suarez che sarebbe ormai deciso a lasciare il club catalano e avrebbe comunicato tale scelta alla dirigenza del Barcellona. Un addio, nell’estate 2020, che pare inevitabile dunque dopo aver collezionato numerose critiche ed infortuni durante l’attuale stagione.

Suarez si sarebbe dunque offerto alla Juventus, per ripartire e rilanciarsi in uno dei più ambiziosi club d’Europa. A 33 anni ed in scadenza nel 2021 con il club di Bartomeu, l’ex Liverpool rappresenterebbe il rinforzo di spessore ed esperienza per tentare l’assalto decisivo alla Champions League il prossimo anno. L’addio di Suarez sarebbe chiaramente legato a doppio filo con l’acquisto, da parte dei catalani, di Lautaro Martinez dall’Inter.

Un affare, quello che vede il ‘Toro’ sempre più vicino a trasferirsi da Messi e Setièn. L’asse Milano-Barcellona-Torino si scalderà nei prossimi giorni: con Lautaro Martinez al Barcellona, l’affare Suarez-Juventus può andare in porto per la gioia di mister Sarri.

S.C