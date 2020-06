Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sul post Higuain e sulla partenza di Rabiot uno dei maggiori flop della scorsa sessione estiva

Lo scorso calciomercato estivo della Juventus è stato un fallimento, come ha certificato il campo. L’emblema della brutta campagna acquisti bianconera è Adrien Rabiot, le cui difficoltà caratteriali come anche fisiche erano ben note a tutti già da prima, evidentemente non a Paratici che lo ha sì preso a costo zero ma che al contempo gli ha garantito – in aggiunta a sostanziose commissioni finite formalmente in tasca alla mamma nonché agente Veronique – un contratto da 7,5 milioni di euro netti. Un contrattone che renderà difficile la sua cessione. Perché la Juve vuole già cedere il francese dopo un’annata a dir poco deludente. La ‘speranza’ è rappresentata dalla Premier League, dove l’ex Psg vanta qualche estimatore che in teoria potrebbe farsi carico del suo elevato salario.

Calciomercato Juventus, francese per francese: scambio con l’Arsenal

L’Everton di Carlo Ancelotti, suo allenatore a Parigi si dice sia quello maggiormente interessato al classe ’95 di Saint-Maurice e più propenso a partire all’assalto del suo cartellino che può valere sui 24-25 milioni di euro al massimo. La Juve potrebbe però intraprendere la strada che conduce all’Arsenal, fattosi vivo a gennaio. Ad Arteta sembra piacere Rabiot, che la società presieduta da Andrea Agnelli può pensare di offrire in cambio di un giocatore dei londinesi, magari di Lacazette i cui agenti potrebbero offrire alla ‘Vecchia Signora’ nelle prossime settimane. In odore di addio ai ‘Gunners’, per Sarri sarebbe una buona soluzione ‘alternativa’ per il dopo Higuain. L’ex Lione è un attaccante moderno che ben si amalgherebbe con Cristiano Ronaldo come con Paulo Dybala.

Il 29enne ha una valutazione tra i 40 e i 45 milioni di euro, per cui l’offerta juventina potrebbe essere di circa 20 milioni più appunto il cartellino di Rabiot. Col suo acquisto verrebbe ‘beffata’ l’Inter, che in Francia e non solo danno sulle sue tracce in vista della probabile partenza di Lautaro Martinez destinazione Barcellona.

