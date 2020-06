Continua a essere caldo il calciomercato della Juventus, i bianconeri studiano il colpo per l’attacco ma Klopp potrebbe beffare tutti

La Juventus è pronta a vivere un finale di stagione infuocato con diversi impegni e trofei ancora in ballo, la compagine bianconera può infatti arrivare fino in fondo in tutte e tre le competizioni ed è al primo posto in campionato. In Serie A c’è il primo posto con la Lazio che però è distante solo un punto, mentre in Coppa Italia bisogna giocare il ritorno delle semifinali con il Milan dopo l’1-1 di San Siro.

In Champions League è andata male invece nell’andata degli ottavi, ma tutto è ancora possibile nella gara di ritorno che si giocherà ad agosto. A Lione la gara è terminata 1-0 per i francesi e bisognerà provare a ribaltare il risultato tra le proprie mura.

Calciomercato Juventus, Dembele preferisce il Liverpool: il Barcellona spinge verso i bianconeri

La società sta pensando al futuro e avrebbe messo nel mirino Ousmane Dembele per la fascia. Secondo quanto riportato da Don Balon, però, il francese sembrerebbe più interessato a trasferirsi al Liverpool. Il Barcellona invece spinge per la destinazione bianconera visto che potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a Miralem Pjanic.

I Blaugrana stanno provando a convincere Dembele, sfruttando anche il fatto che in bianconero avrà più spazio a differenza del Liverpool, dove l’attacco è composto da Salah, Firmino e Mane.

C’è la possibilità che il francese lasci la Spagna solo in maniera temporanea, visto che i catalani starebbero anche valutando la cessione in prestito.

