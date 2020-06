L’Inter continua a seguire Timo Werner per la prossima stagione e l’indizio sul futuro dell’attaccante spunta dai social: tre like che fanno una prova

Nel calciomercato dell‘Inter sarà importante la decisione sul futuro di Lautaro Martinez, sempre più vicino al trasferimento al Barcellona. Per sostituire l’attaccante argentino Beppe Marotta starebbe puntando Timo Werner, bomber del Lipsia. Sono molte le squadre interessate all’attaccante tedesco, ma l’indizio più importante arriva dai social. I mi piace di alcuni giocatori potrebbero confermare la destinazione.

Calciomercato Inter, Werner si avvicina al Chelsea: tre ‘blues’ lanciano l’indizio su Instagram

In casa Inter si continua a sognare l’arrivo di Timo Werner dal Lipsia, bomber tedesco corteggiata da mezza Europa. Ad essere in pole position per acquistare il calciatore sembrerebbe essere il Chelsea, disposto a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni. Nel frattempo a confermare le indiscrezioni sul futuro arrivano importanti indizi social. Infatti, la nota pagina Instagram ‘433’, ha pubblicato la notizia che Timo Werner sarebbe vicinissimo a firmare con la squadra di Londra, postando una foto dell’attaccante in maglia ‘blues’.

Tre giocatori del Chelsea, prima Rudiger poi Abraham e Kepa, si sono fatti scappare il like al post della pagina riguardante l’attaccante. Come diceva Agatha Christie ”Tre indizi fanno una prova”, in questo caso sono tre like a fare una prova. Inter che dunque farà meglio a guardare altrove per trovare l’erede di Lautaro Martinez, visto che il bomber del Lipsia sembrerebbe ormai destinato a giocare in Premier League.

