L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato: ancora un assalto per il top player a parametro zero. C’è tanta concorrenza

L’Inter vuole diventare la protagonista indiscussa della sessione di mercato, ma c’è anche la Juventus che continuerà a mettere il bastone fra le ruote alle altre big d’Europa. Il derby d’Italia, oltre al terreno di gioco, è ricominciato sul fronte calciomercato: tanti gli obiettivi in comune per le due compagini italiane.

Calciomercato Inter, assalto a Pedro: c’è anche la Roma

Secondo le ultime indiscrezioni di Quotidiano Nazionale l’Inter avrebbe messo nel mirino l’esterno offensivo spagnolo, Pedro, che è in scadenza di contratto con il Chelsea e si libererebbe a parametro zero in estate. Il profilo dell’ex Barcellona è stato proposto da diversi intermediari e potrebbe essere così un elemento utile a rinforzare il reparto offensivo della formazione guidata da Antonio Conte.

Come svelato dal portale calciomercato.it anche la Roma sarebbe sulle tracce del talentuoso giocatore spagnolo con Fonseca che spinge tanto per il suo acquisto per rinforzare le corsie esterne.

Il profilo di Pedro è molto seguito in Serie A con le big d’Italia che sarebbero pronte ad un nuovo colpo sensazionale in attacco.

