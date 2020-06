Calciomercato Inter, soldi più Nainggolan per l’esterno | Le cifre

Non è ancora chiaro il futuro di Radja Nainggolan: l’Inter prova a sfruttarlo come pedina per ingaggiare l’esterno a un costo più basso

L’Inter è una delle squadre più attive in questo calciomercato e studia possibili entrate e uscite da concretizzare nei prossimi mesi. Mauro Icardi è stato il primo nerazzurro a salutare e ci sono altre soluzioni in bilico che potrebbero essere risolte nelle prossime settimane o al massimo direttamente a settembre.

Una di queste è quella riguardante Radja Nainggolan, che ha vissuto una buona stagione fin qui a Cagliari ma è sempre più difficile che resti in Sardegna, visto che si è trasferito con la formula del prestito e ha un costo elevato per i rossoblù. Nel suo futuro, però, potrebbe esserci ancora la Serie A.

Calciomercato Inter, Nainggolan via: ci prova l’Atalanta. Può essere una pedina per arrivare a Gosens

Non è da escludere completamente la possibilità che Nainggolan resti, ma nel frattempo i club italiani si stanno muovendo per provare a strapparlo ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, oltre alla Roma ci sarebbe anche l’Atalanta.

Il presidente Percassi non è spaventato dal costo del cartellino che potrebbe aggirarsi sui 20 milioni, ma lo è per l’ingaggio che è di circa 4 milioni all’anno. Questa cifra rappresenta il doppio di quanto prendono i big attuali del club bergamasco. L’Inter potrebbe sfruttare questa situazione per arrivare a Gosens: i nerazzurri potrebbero aggiungere 23 milioni di euro per portare a Milano all’esterno olandese.

Con quei soldi, infatti, l’Atalanta riuscirebbe a sostenere le spese dell’eventuale ingaggio di Radja Nainggolan.

