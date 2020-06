Asse caldo Juventus-Barcellona. I blaugrana potrebbero ora spingere per un ulteriore scambio: de Ligt-Griezmann e plusvalenza da 110 milioni

I grandi campionati europei ai nastri di ri-partenza, ma le big del calcio che conta programmano già le proprie strategia per il futuro. Sarà probabilmente un’estate molto calda dal punto di vista del calciomercato. La Juventus sembra infatti aver instaurato un asse piuttosto caldo con il Barcellona, che potrebbe contare diversi affari al termine della prossima sessione di acquisti. Le due squadre sono in contatto da settimane e sono ormai in buoni rapporti dal momento che l’affare per portare Pjanic in bluagrana è ai dettagli. Entrambe le società vogliono anche far quadrare il bilancio entro la fine del mese e pertanto potrebbero ragionare anche in ottica di importanti plusvalenze.

Juventus-Barcellona, scambio de Ligt-Griezmann: due ostacoli

Dopo il possibile scambio Arthur-Pjanic, dunque, potrebbe nascere una nuova trattativa, da parte del Barcellona, per portare in rosa il giovane difensore Matthijs de Ligt. Sul piatto il club catalano potrebbe mettere Antoine Griezmann, pagato 110 milioni di euro la scorsa estate. Sarebbe, considerato il valore del talentino ex Ajax, un’offerta congrua, uno scambio alla pari che consentirebbe, stavolta ai bianconeri, di mettere a segno un’importante plusvalenza sul valore d’acquisto dell’olandese. Tuttavia ci sarebbero un paio di ostacoli a complicare l’eventuale affare: il primo è che la Juventus non vorrà privarsi di de Ligt, il secondo è rappresentato dall’ingaggio del campione del mondo francese.

Sono infatti decisamente troppi 17 milioni l’anno per le casse della ‘Vecchi Signora’, che deve già fare i conti con le enormi spese che comporta avere in rosa un campione del calibro di Cristiano Ronaldo.

