Coppa Italia, annuncio UFFICIALE | Semifinali anticipate!

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, torna a parlare all’Italia attraverso una diretta sulla sua pagina Facebook: le dichiarazioni

L’Italia continua a compiere piccoli passi verso la normalità dopo l’emergenza Coronavirus che ha sconvolto il paese. Dal 3 giugno sono state attivate altre riaperture che permetteranno ai cittadini di ripartire. Dopo aver ufficializzato la riapertura dei campionati di calcio in Italia, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora è tornato a parlare tramite una diretta Facebook sulla propria pagina.

Coronavirus, Spadafora in diretta Facebook: le dichiarazioni de Ministro

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, torna a parlare del futuro dell’Italia sportiva tramite una diretta sulla propria pagina Facebook. Il Ministro dopo aver chiarito alcune questioni per gli sport amatoriali, annuncia: “La ripresa, come avevo auspicato quando avevo annunciato la ripresa del campionato, partirà con la Coppa Italia. Tre partite in chiaro, mandate dalla Rai e visibili a tutte: le due semifinali sono state anche anticipate per consentire un calendario successivo meno fitto. Le semifinali ci saranno il 12 e il 13 e poi il 17 la finale”