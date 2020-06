Il calcio sembra ormai aver oltrepassato uno dei momenti più difficili. Si prepara il ritorno in campo: arriva l’annuncio di Gravina sui tifosi

Dopo ormai tre mesi dallo stop causato dal coronavirus, il calcio italiano è pronto a ripartire. Tra poco più di una settimana si scenderà in campo per la Coppa Italia mentre dal 20 giugno in poi riprenderà la Serie A, prima con i recuperi di alcune gare della 25a giornata che non si è giocata per intero e poi con il resto delle giornate mancanti.

Serie A, Gravina: “Mi auguro che si riesca a riaprire gli stadi già in estate”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato quest’oggi ai microfoni de Il Mattino per analizzare la situazione riguardo la ripartenza del calcio. Queste le sue parole: “Il mio augurio è che si riesca a riaprire gli stadi già in estate. Con il miglioramento dell’andamento dei contati, spero che si possa consentire un accesso parziale agli impianti di calcio. Sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia e di entusiasmo”.

Sull’algoritmo: “Il nostro obiettivo è quello di assegnare direttamente sul campo i verdetti di questo campionato. Se non ci fossero state le condizioni per giocare sarebbe stato necessario un cambio del format. L’algoritmo è ispirato a un principio di equità e buon senso, se il campionato si fermasse ancora non sarebbe giusto cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare”.

Il presidente della FIGC, dunque, apre alla possibilità del ritorno allo stadio dei tifosi e spiega nel dettaglio le decisioni sull’algoritmo.

