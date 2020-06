Serie A, Figc a muso duro | Si rischia l’esclusione dal campionato

Anche il calcio si adatta alle norme sanitarie imposte dall’alto per tenere a bada il pericolo coronavirus. La Figc ci va giù dura: esclusione per chi non rispetta le norme

Ripartire ai tempi del coronavirus, ripartire a causa del coronavirus. L’emergenza sanitaria creata dal Covid non ha eguali nella storia recente per il mondo del calcio, che dovrà adattarsi a norme sanitarie studiate ad hoc per garantire la sicurezza dal punto di vista della salute di calciatori e membri coinvolti. I controlli proseguono, dunque, in Serie A, da parte degli ispettori della Procura Figc, chiamati appunto a far rispettare il protocollo Covid-19 da parte di ogni club. Per il momento sembrano essere tutti sintonizzati sulla stessa frequenza, quella del rispetto delle nuove norme, ma dalla Figc sarebbe emersa una nuova proposta che verrà discussa nel Consiglio federale di lunedì. A riportarlo è Sky Sport.

Secondo tale proposta, chi non rispetterà passo per passo il protocollo potrebbe essere escluso dal campionato. Una soluzione drastica e che penalizzerebbe pesantemente eventuali club che non si adeguassero alle nuove direttive. Tra pochi giorni, dunque, questa proposta potrebbe diventare ‘legge’. La tutela della salute è evidentemente ritenuta primaria rispetto al resto, ma c’è anche da considerare l’aspetto economico: un’eventuale nuovo contagio fermerebbe di nuovo il calcio, per questo meglio usare il ‘bastone’ e chiarire la situazione.

Vietato sbagliare, sarà questa la linea da seguire. Tra Gabriele Gravina e il Governo, rappresentato in questo caso dal ministro della salute Roberto Speranza, dovrebbe arrivare a breve un nuovo incontro per discutere del nodo ‘quarantena’.