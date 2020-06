Brutte notizie dall’infermeria per la Juventus: nell’allenamento di oggi si è fermato uno dei titolarissimi di Sarri, si teme lo stiramento al polpaccio.

La corsa scudetto si complica per le due maggiori pretendenti al titolo: dopo l’infortunio di Milinkovic-Savic per la Lazio, anche in casa Juventus si ferma un titolare. Nel corso della seduta di allenamento mattutina dei bianconeri alla Continassa, infatti, Gonzalo Higuain si è dovuto fermare per un dolore al polpaccio. L’attaccante argentino verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali presso il ‘JMedical’ questo pomeriggio, per valutare l’entità dell’infortunio. Il ‘Pipita’ stava lavorando per rimettersi in forma in vista della ritorno in campo, programmato il prossimo 12 giugno per la sfida di Coppa Italia contro il Milan.

Juventus, infortunio per Higuain | Si teme lo stiramento al polpaccio

La conclusione anticipata della sessione di allenamento odierna da parte di Gonzalo Higuain ha destato qualche preoccupazione in casa Juventus. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, per il ‘Pipita’ si teme uno stiramento del polpaccio: un infortunio, quindi, che potrebbe tenerlo ai box per diverso tempo. Il rischio per i bianconeri è quello di presentarsi alla ripartenza con la coperta corta in avanti: Higuain non ha un vero e proprio sostituto in rosa. Maurizio Sarri potrebbe doversi affidare totalmente alla coppia composta da Cristiano Ronaldo e Dybala: due eccellenze, che però sarebbero chiamate a fare un vero e proprio tour de force fra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Questo pomeriggio Higuain sarà subito sottoposto a degli esami strumentali per poter identificare la portata e l’entità dell’infortunio. In attesa di avere un responso ufficiale, la Juventus trattiene il respiro per il ‘Pipita’.

