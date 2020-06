Coronavirus, nuovo studio shock | 37 decessi correlati al derby

Il calcio si appresta a tornare in campo, ma dall’Inghilterra arriva uno studio preoccupante: ci sarebbero 37 morti di ‘Coronavirus’ legati alla Premier.

La grande ondata di ‘Coronavirus’ che ha invaso l’Europa, ed il mondo intero, sembra essere passata: anche il calcio si è già messo in moto per ripartire e per tornare in campo. La Bundesliga ha già giocato cinque giornate, avendo ripreso a metà maggio, mentre la Premier League, la Liga e la Serie A riprenderanno nella seconda metà di giugno. Dall’Inghilterra, intanto, arriva una studio scientifico che preoccupa il mondo del calcio.

Coronavirus, preoccupazione in Premier League | 37 morti legati al derby di Manchester

L’impatto di alcune scelte istituzionali legate ai primi momenti della pandemia di ‘Coronavirus’ saranno compresi solamente fra qualche anno. Intanto, come riportato dal ‘The Guardian’, uno studio condotto dalla ‘Edge Health’ avrebbe ricondotto la morte di 37 persone per ‘Covid-19’ al derby di Manchester dello scorso 8 marzo. La sfida fra United e City è stata una delle ultime gare giocate a porte aperte, prima della sospensione delle competizioni sportive.

Oltre agli incontri che sono già stati oggetto di studi e di polemiche, quali Liverpool-Atletico Madrid e Valencia–Atalanta di Champions League, anche la sfida fra Manchester United e Manchester City fa discutere la comunità scientifica. Gli assembramenti sugli spalti, mentre i ‘Red Devils’ uscivano vincitori per 2-0 contro i rivali cittadini, sarebbero stati ricollegati a 37 decessi correlati a ‘Covid-19’. Uno studio, quello dell’Edge Health, che invita a maggiore cautela nel valutare una possibile riapertura degli stadi già in estate. Nel frattempo, però, la Premier League si appresta a tornare in campo: con gli stadi che saranno tassativamente a porte chiuse.

