La Federazione si muove per tutelare il sistema calcio in Italia: oggi la FIGC ha istituito il Fondo Salva Calcio, stanziati oltre 21 milioni di euro.

Il ritorno in campo della Serie A non è che il primo passo compiuto dalla FIGC per tutelare il sistema calcio in Italia. Nelle prossime settimane saranno messe sotto esame misure economiche indirizzate anche alla Serie B, alla Lega Pro ed al calcio dilettantistico. Oggi, infatti, il Comitato di Presidenza della FIGC ha istituito ufficialmente il Fondo Salva Calcio: saranno stanziati complessivamente 21 milioni e 700 mila euro. Il presidente Gravina ha commentato: “Si tratta di un’iniziativa senza precedenti, una grande assunzione di responsabilità da parte della Federazione. Questo stanziamento diretto fungerà da volano per la ripresa”.

RM

