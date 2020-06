Gasperini: “Polemica offensiva! Positività scopertà a maggio”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha replicato in maniera piccata alle polemiche scatenatesi dopo l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’

Gasperini non ci sta! Ai microfoni di ‘Sky Sport’ il tecnico dell’Atalanta è passato al contrattacco rispondendo così in merito alle polemiche – da Valencia soprattutto – scatenatesi dopo la sua intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui ha svelato di avere avuto il coronavirus: “Sono state dette cose veramente molto offensive, da parte mia so di aver rispettato tutti i protocolli – le parole del tecnico dell’Atalanta – Non ho mai fatto tamponi, solo quando abbiamo fatto i sierologici a maggio ho scoperto di aver contratto il covid-19. Ritornando indietro nel tempo, credo che quello sia stato il periodo, però non ho mai avuto febbre o problemi di natura polmonare. Quando sono partito da Bergamo alla volta di Valencia stavo bene, per cui questa è stata solo una polemica brutta e offensiva“.

