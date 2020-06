Calciomercato Serie A, Mazzarri torna in panchina | I dettagli

In Serie A arriva la svolta per la panchina del club che ha deluso le attese in questi mesi: pronto a tornare in panchina Walter Mazzarri

La Serie A è pronta a ripartire al più presto dopo tre mesi di sosta a causa dell’emergenza coronavirus. Si tornerà in campo dal 12 e il 13 giugno con la Coppa Italia, che si concluderà con la finale il 17, per poi procedere con il campionato che riprenderà il 20 e il 21 giugno con il recupero delle gare che non si sono disputate nella 25a giornata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non vuole andarsene | Società furiosa

C’è in ballo ancora tutto in Serie A, dove è tutto ancora in bilico partendo dalla lotta per lo scudetto fino ad arrivare alla salvezza. Un club che ha deluso le attese è la Fiorentina, che si trova più vicino alla zona retrocessione rispetto a quella per quanto riguarda l’Europa League. Difficile comunque perdere il vantaggio che c’è rispetto alla terzultima, però la società si aspetta di più dalla compagine Viola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Milan trema: Guardiola lo ha chiamato | E c’è la clausola a sorpresa

Calciomercato, Mazzarri pronto a tornare in Serie A: ci pensa la Fiorentina

La dirigenza starebbe pensando a nuove soluzioni per la panchina e sarebbe poco convinta del lavoro svolto da Beppe Iachini. Il tecnico viola ha fin qui deluso le attese con risultati e prestazioni poco esaltanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, prezzo shock | Pogba si allontana

Nel mirino ci sarebbe ora il nuovo allenatore per fare meglio in futuro e cercare un salto di qualità. Al presidente Commisso piace Walter Mazzarri, esonerato pochi mesi fa dal Torino e che vorrebbe presto tornare in pista.

Ci sono anche altri nomi come Spalletti, ma il meno costoso sarebbe il livornese che potrebbe spuntarla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Uefa, decisione UFFICIALE | Fuori dalle coppe per due anni

Juventus, Ronaldo sorprende tutti | Per gli spagnoli “è un malato”