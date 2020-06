Calciomercato, esonero deciso | Conferme sul ritorno di Allegri

Il rapporto fra Leonardo e Tuchel sembra essere ai minimi termini: il divorzio del tecnico tedesco dal PSG sembra inevitabile e i parigini hanno un’idea.

Nemmeno la seconda vittoria consecutiva del campionato francese sembra aver convinto il PSG a dare ulteriore fiducia a Tomas Tuchel. Da quando è tornato a Parigi Leonardo, le quotazioni del tecnico tedesco sulla panchina del PSG sono calate molto. Il dirigente brasiliano, come riportato da ‘Paris United’, sembra essere sempre più convinto di effettuare un cambio di guida tecnica per il club transalpino. Leonardo vorrebbe portare uno dei suoi uomini di fiducia sulla panchina del PSG.

Calciomercato, Tuchel-PSG | Divorzio vicino: c’è Allegri!

I rumors di un imminente divorzio fra il PSG e Thomas Tuchel stanno prendendo sempre più forza nelle ultime settimane. Leonardo non sarebbe un grande estimatore del tecnico tedesco e avrebbe deciso di operare un cambio in panchina: sempre secondo ‘Paris United’ in pole position ci sarebbe Massimiliano Allegri. L’allenatore italiano gode della stima del dirigente brasiliano dai tempi del Milan e attualmente si trova senza squadra dopo l’esonero dalla Juventus. Allegri potrebbe essere l’uomo giusto per gestire un gruppo di campioni come quello del PSG.

Inoltre, il tecnico livornese è stato anche l’artefice del ritorno della Juventus ad alti livelli in Champions League: questo sarebbe un aspetto non secondario per i francesi. Il grande cruccio dei parigini, negli ultimi anni, è proprio quello di non essere mai riusciti ad imporsi nei piani alti della massima competizione europea. E allora Allegri potrebbe essere l’uomo giusto per il PSG: la vicinanza con Leonardo e lo status raggiunto sulla panchina della Juventus lo rendono il candidato numero uno per la panchina dei parigini.

