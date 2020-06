Nuovo accordo raggiunto tra l’Inter e la società di Premier League: Valentino Lazaro resterà al Newcastle fino al termine della stagione

Arrivano novità importanti dalla Permier League e, in particolare, sul fronte Newcastle: Valentino Lazaro, centrocampista di proprietà dell’Inter ma girato in prestito agli inglesi durante questa stagione, giocherà in Inghilterra fino al termine della stagione. Sembra sia sul punto di arrivare, infatti, un ‘prolungamento a breve termine’ per il calciatore, che dovrebbe così restare ancora con gli inglesi fino a quando il campionato non sarà terminato dopo l’emergenza Covid 19.

Calciomercato Inter: Lazaro-Newcastle, prolungamento del prestito

A svelarlo è il portale ‘Chronicle Live’, secondo cui Inter e Newcastle avrebbero tenuto alcuni dialoghi che avrebbero poi portato ad un nuovo accordo per il prolungamento della permanenza di Lazaro in Premier. Nel campionato inglese, infatti, i giocatori non sono legalmente tenuti ad estendere i propri accordi per giocare il resto del campionato interrotto a causa dell’emergenza sanitaria. Per cui per Lazaro, sotto contratto con gli uomini di Steve Bruce fino al 30 giugno, dovrà ottenere una proroga per giocare nei mesi di luglio ed agosto ancora in Inghilterra.

Terminata la stagione in Premier, il ventiquattrenne austriaco dovrebbe fare ritorno a Milano. La sua permanenza al Newcastle, dunque, non sembra destinata ad essere di lunga durata.

