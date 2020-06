Calciomercato Inter, colpo di coda per Lautaro | Può cambiare tutto

Il giovane talento dell’Inter ha impressionato in Spagna. Oltre al Barcellona ora ecco anche il Real Madrid pronto a fiondarsi sul ‘Toro’ Lautaro

L’ottima stagione disputata lo ha posto sotto la luce dei riflettori, ora per Lautaro Martinez potrebbe aprirsi uno scenario di mercato abbastanza complesso. Il calciatore sembra spingere da tempo in direzione del Barcellona, ma pare che anche il Real Madrid abbia serie intenzioni nei confronti dell’attaccante argentino dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i ‘blancos’ si sarebbero rifatti avanti per il nerazzurro, forti di una condizione economica migliore rispetto a quella della compagine balugrana.

Lautaro, il Real Madrid fa sul serio

Se il Barcellona è la pista maggiormente indicata dalla stampa spagnola, l’interesse da parte del club della capitale sarebbe forte e concreto. In ogni caso, da parte del ds dell’Inter Piero Ausilio non cambia la sostanza: per portare via il ‘Toro’ da Milano servirà pagare la clausola. Inoltre per privarsi dell’ex Racing la dirigenza vorrebbe trovare, oltre ad una soddisfacente offerta economica, un degno sostituto. Quel che è sicuro, intanto, è che il Real Madrid non può certo dirsi soddisfatto del proprio comparto avanzato, laddove il solo Benzema continua ad essere il fulcro del gioco compensando le mancanze di Jovic e Mariano Diaz.

Insomma, dalla spagna potrebbe scatenarsi un ‘clasico’ per Lautaro, ma la posizione dell’Inter non cambia: il ‘Toro’ partirà solo tramite pagamento della clausola.

