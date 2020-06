La Juventus si sta muovendo in maniera incessante sul mercato, con Paratici potrebbe aver individuato una grande opportunità: clausola di soli 12 milioni.

Nel prossimo mercato, colpito ed influenzato dallo stop del calcio giocato e della crisi economica causati dal ‘Coronavirus’, Paratici è ancora più attento a tutte le possibili opportunità. La Juventus non è impegnata solamente a rinforzare il centrocampo ed a rinnovare l’attacco, ma sta valutando con attenzione diversi profili per la difesa. L’età di Bonucci e Chiellini non è di certo una buona alleata per la programmazione dei bianconeri, così il CFO della ‘Vecchia Signora’ vorrebbe assicurarsi un giovane talento per la retroguardia: la clausola sarebbe di soli 12 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Salisu è un occasione | Clausola da 12 milioni

La grande occasione in difesa per la Juventus potrebbe essere rappresentata da Mohammed Salisu. Secondo quanto rivelato da ‘Goal.com’, il centrale ghanese avrebbe una clausola rescissoria di 12 milioni di euro per liberarsi dal Real Valladolid. L’interesse dei bianconeri per Salisu risale a diversi mesi fa e le prestazioni del difensore in Spagna non hanno fatto altro che aumentare la convinzione della Juventus: sul ghanese classe ’99, però, non ci sarebbe solamente il club italiano, ma anche il Real Madrid.

Salisu potrebbe essere il rinforzo ideale per la difesa bianconera: alto 1,91m, il ghanese, è dotato di grande forza fisica e le sue qualità migliori le mostra in fase di interdizione e di intervento in situazioni pericolose. Il difensore del Valladolid non ha ancora troppa sicurezza in fase di impostazione, dove risente della giovane età e dell’inesperienza. Affiancato da difensori con grande leadership come quelli che troverebbe in bianconero, però, potrebbe crescere molto. La Juventus sta valutando se investire 12 milioni per Salisu: le basi su cui costruire un campione del domani ci sono tutte.

