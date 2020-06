Il mercato di scambi preannunciato da Paratici potrebbe aprirsi a nuove piste: la Juventus e Diego Simeone potrebbero accontentarsi a vicenda.

L’impatto economico del ‘Coronavirus’ sul mondo del calcio sta già palesando i suoi effetti: il valore dei giocatori si è notevolmente abbassato. Una delle armi trovate da Paratici per evitare la svalutazione economica dei calciatori è quella dello scambio: in questo tipo di operazioni fra società si riuscirà a mantenere stabile il valore dei propri talenti. Per questo motivo la Juventus sta dialogando con diversi club per realizzare degli scambi: dalla Spagna viene rilanciato un apertura da parte dell’Atletico Madrid di Simeone.

Calciomercato Juventus, scambio con Simeone | Douglas Costa per Lemar

L’interesse dell’Atletico Madrid per Douglas Costa è ormai una certezza, ma per convincere la Juventus a lasciarlo partire servirà un’offerta importante. Se da una parte è vero che l’esterno brasiliano non è più considerato incedibile a Torino, dall’altra Paratici non sembra nemmeno disposto a svenderlo. Proprio per questo motivo Simeone avrebbe aperto ad uno scambio che potrebbe essere considerato congeniale da parte dei bianconeri. Come riferito da ‘Gol Digital’, l’Atletico accetterebbe uno scambio secco fra Douglas Costa e Thomas Lemar.

L’esterno francese è un giocatore che la Juventus segue fin dai tempi del Monaco, ma che nel 2018 è passato all’Atleti per la cifra monstre di 70 milioni di euro. Nella Liga, Lemar ha faticato a riproporre le qualità mostrate in Ligue 1 e con la nazionale francese, con la quale ha vinto il Mondiale di Russia nel 2018. Attualmente il francese è valutato 60 milioni da parte dei ‘Colchoneros’: una valutazione che collima con quella data dalla Juventus a Douglas Costa. Per la ‘Vecchia Signora’ potrebbe essere un’operazione ringiovanente, considerando il fatto che Lemar ha cinque anni in meno del brasiliano. L’operazione sarebbe solamente in uno stadio embrionale, ma potrebbe prendere il volo nelle prossime settimane.

