La Juventus sembrerebbe aver messo gli occhi su un difensore dalla Spagna: i bianconeri si iscrivono alla corsa al centrale insieme alle big d’Europa

In casa Juventus bisogna lavorare in vista della ripresa del campionato in cui si dovrà difendere il primo posto dagli assalti della Lazio e dell’Inter. Nel frattempo per la società juventina lavora anche sul fronte mercato, con Fabio Paratici che avrebbe messo gli occhi su un centrale della Liga. Bianconeri pronti a sfidare le big europee per il difensore.

Calciomercato Juventus, occhi su Savic: sfida a Monaco e Tottenham

Il calciomercato della Juventus non si ferma mai, con Fabio Paratici sempre pronto a spostare il mirino sui migliori talenti in circolazione. Questa volta, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, i bianconeri sembrerebbero intenzionati ad iscriversi alla corsa per il difensore centrale dell’Atletico Madrid, Stevan Savic. Il centrale montenegrino vedrà scadere il proprio contratto nel 2022 e al momento il suo futuro con i ‘colchoneros’ sembrerebbe in forte dubbio, visti i tanti problemi fisici che lo hanno colpito durante le stagioni in Spagna.

Per i difensore però nelle ultime settimane sembrerebbe aprirsi una vera e propria sfida di mercato tra le big europee. Infatti, oltre ai bianconeri, anche il Monaco ed il Tottenham sarebbero in corsa per assicurarsi l’esperto centrale della Liga. Non è da escludere comunque che possa anche arrivare il rinnovo con la squadra di Madrid per lui, visto che l’allenatore Diego Simeone ultimamente lo ha spesso preferito al fianco di Felipe al posto di Gimenez.

