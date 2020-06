Le ultime di calciomercato Inter rilanciano Zaniolo in chiave nerazzurro aprendo alla possibilità di un nuovo tentativo di strapparlo alla Roma da parte di Marotta

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma nella prossima sessione di calciomercato. ‘Colpa’ della mancata cessione del club allo statunitense Friedkin, col quale prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus Pallotta pare avesse raggiunto una intesa di massima. Approfittando proprio della crisi legata alla pandemia, il magnate di San Diego avrebbe preteso di concludere l’acquisizione del club giallorosso a cifre inferiori, facendo saltare (seppur non definitivamente) tutta la trattativa. L’attuale proprietario dei capitolini ha comunque già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di altri potenziali acquirenti, a tal proposito occhio all’ex numero uno del Bordeaux Joseph DaGrosa.

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Zaniolo: proposta ‘provocatoria’, la Roma rilancia!

Tornando a Zaniolo, la mancanza di nuove risorse potrebbe in sostanza obbligare la dirigenza a privarsi di lui come di qualche altro big della squadra. Purtroppo per la Roma a un prezzo più basso di quello pensato mesi fa, ovvero 80 milioni di euro. Per il classe ’99 si parla soprattutto di Juventus, considerati gli eccellenti rapporti tra Paratici e Petrachi che potrebbe sfociare in altri scambi semi-contorti in favore di bilanci tutt’altro che rosei. Attenzione, però, anche all’Inter, alla quale stando a Interlive.it è stato di recente proposto appena dopo la richiesta di informazioni per Edin Dzeko, un altro a rischio addio. Sul tavolo Marotta potrebbe mettere 25 milioni di euro cash più il cartellino di Radja Nainggolan, il cui arrivo a Milano due estati fa spinse proprio Zaniolo nella Capitale scatenando appena qualche mese dopo una cascata di rimpianti e polemice. Uno degli artefici dell’operazione è comunque ancora al suo posto…

Il belga, quest’anno in prestito al Cagliari, pare voglia tornare alla Roma che con la testa non ha di fatto mai lasciato. Difficilmente, però, la società giallorossa accetterrebbe un’offerta che sa di molto provocazione… Potrebbe però rilanciare chiedendo Stefano Sensi, che l’Inter dovrebbe riscattare a breve dal Sassuolo per circa 20 milioni. Con il cartellino del centrocampista umbro, del quale Conte potrebbe anche fare a meno, il valore complessivo della proposta salirebbe sui 50-55 milioni.

