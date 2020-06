L’Inter continua a cercare l’attaccante che possa raccogliere l’eredità di Lautaro Martinez: il bomber ha scelto, ecco la sua destinazione

Il calciomercato dell’Inter si baserà molto sulla probabile partenza di Lautaro Martinez verso Barcellona. L’attaccante argentino porterà un’ottima somma di denaro da reinvestire sul mercato. Per raccogliere l’eredità del ‘toro’ i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul bomber del Lipsia. Dalla Germania sono sicuri, ecco quale squadra ha scelto il tedesco per il futuro.

Calciomercato Inter, Werner ha scelto: dalla Germania sono certi andrà al Chelsea

La zona offensiva dell’Inter potrebbe subire importanti cambiamenti in vista della prossima stagione. Lautaro Martinez sembrerebbe ormai destinato al trasferimento nel Barcellona, così i nerazzurri si sono messi in moto per assicurarsi l’erede di ‘el toro’. Il primo nome sulla lista di Beppe Marotta sarebbe il bomber del Lipsia, Timo Werner. Dalla Germania però, arriverebbe la notizia della scelta dell’attaccante tedesco per il futuro.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Bild’, il numero 11 del Lipsia giocherà in Premier League ma non al Liverpool, che sembrava in pole position. L’attaccante tedesco infatti sembrerebbe aver scelto il Chelsea come prossima squadra. Il club di Londra, a differenza dei ‘reds’, sembrerebbe disposto a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore che ammonterebbe a circa 60 milioni. Inoltre i ‘blues’ avrebbero pronto un contratto di cinque anni per il bomber tedesco, da 10 milioni a stagione. Si complica dunque la ricerca dell’Inter per il post Lautaro Martinez.

