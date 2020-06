Il calciomercato dell’Inter vede il primo colpo dell’estate per quanto riguarda la difesa di mister Antonio Conte: le ultime

In attesa di scendere nuovamente in campo per chiudere l’attuale travagliata stagione, il club nerazzurro si guarda intorno per l’anno prossimo. Il calciomercato estivo potrebbe dunque riservare diverse sorprese all’Inter di Conte. In tal senso, Marotta ha da poco chiuso per il primissimo rinforzo in vista della stagione 2020/21: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, dopo Lautaro dalla Premier | Fissato il prezzo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, erede Lautaro | “Ecco il Mister X”

Calciomercato Inter, arriva Vagiannidis: il piano nerazzurro

Un affare chiuso anticipando la concorrenza di diversi club. Georgios Vagiannidis e l’Inter convoleranno a matrimonio dal prossimo 1 luglio, quando il laterale greco firmerà per i nerazzurri un quadriennale. Il terzino, in scadenza con il Panathinaikos e arrivato quindi a costo zero, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, potrebbe però essere girato in prestito. In tal senso, sarà decisiva la volontà di mister Antonio Conte che potrebbe anche dare una chance, fino al prossimo gennaio, al giocatore 18enne.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La rosea riporta inoltre le cifre che l’ormai ex Panathinaikos guadagnerà nella sua prima avventura in Serie A. Lo stipendio di Vagiannidis sarà di 300 mila euro per i prossimi 4 anni con la possibilità che tale cifra, al raggiungimento della decima presenza, possa raddoppiare con altri bonus legati alle singole apparizioni da ‘sbloccare’. Il classe 2001 potrebbe dunque restare fino alla prossima sessione invernale di calciomercato, con Conte deciso a valutarlo con calma nella prima parte della stagione.

LEGGI ANCHE >>>Inter, scambio con la Roma | Provocazione Marotta per Nainggolan

Nell’ultima annata con il Panathinaikos, Vagiannidis ha collezionato 17 presenze, 5 reti ed 1 assist vincente.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo di scena in attacco | Vogliono tenerlo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna | Lautaro gratis!

S.C