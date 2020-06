Calciomercato Inter, l’agente sul rinnovo : “Vedremo, ma resta in Italia”

Il futuro del calciatore dell’Inter continua ad essere in bilico e l’agente ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro del giocatore

L’Inter oltre a lavorare per i nuovi innesti della prossima stagione dovrà risolvere i problemi legati ai contratti dei calciatori in scadenza. Uno di questi è Borja Valero, che a fine stagione vedrà scadere il proprio contratto con i nerazzurri e fino ad ora non si sarebbe parlato ancora di rinnovo. Ad intervenire sull’argomento è stato l’agente del giocatore, Alejandro Camano, che ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ dichiara: “A Milano ha trovato la sua nuova casa, così come a Firenze, dove è stato benissimo. Vuole chiudere la sua carriera in Italia e non ha mai pensato di tornare in Spagna. L’Inter si è comportata molto bene con il calciatore. Se rinnoverà? Vediamo”. Parole che lasciano ancora dubbi su cosa ne sarà del futuro in maglia nerazzurra del centrocampista spagnolo.

