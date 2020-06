Decisione drastica della Uefa: la Camera arbitrale del Controllo Finanziario dei Club ha escluso ufficialmente la società dalle competizioni europee.

Tramite un comunicato ufficiale la Uefa ha annunciato l’esclusione del Trabzonspor da tutte le competizioni europee per due anni: il club turco non ha superato i controlli effettuati dall’organo finanziario della Uefa, che gli aveva imposto il raggiungimento di determinate risultati lo scorso 5 luglio. Il Trabzonspor era sotto esame dopo che l’anno scorso non era riuscito a raggiungere il pareggio di bilancio.

Uefa, niente sconti | Trabzonspor escluso dalle coppe per due anni

Il massimo organo calcistico europeo, presieduto da Aleksander Ceferin, nella giornata di oggi ha comunicato la decisione ufficiale riguardo al Trabzonspor: “la Camera arbitrale dell’Ogano UEFA di Controllo Finanziario dei Club ha riscontrato che non sono state rispettati i criteri del pareggio di bilancio da parte del Trabzonspor. Come previsto dal settlement agreement del 20 maggio 2016, la società turca è stata sanzionata con l’esclusione da ogni competizione UEFA per club nelle stagioni 2020/21 e 2021/22, qualora dovesse qualificarsi”. Nessuno sconto da parte dell’Uefa: il Trabzonspor dovrà pagare i risultati negativi a livello di bilancio economico con la mancata partecipazione alle coppe europee per i prossimi due anni.

