Milan, riecco Ibrahimovic | Nuovi esami e breve

Il campione svedese aspetta valutazioni sul suo stato, ma intanto ha fatto ritorno a Milano dove effettuerà ulteriori esami

Era la notizia che i tifosi rossoneri attendevano con trepidazione: Zlatan Ibrahimovic è tornato. Il campione svedese del Milan, come riportato da Calciomercato.it, ha fatto ritorno in italia ed a Milano dopo la volata in patria a dopo l’infortunio. Probabilmente domani l’attaccante ex Inter e PSG si sottoporrà a nuovi esami per valutare lo stato del suo polpaccio. Da tali controlli dovrebbe così emergere, finalmente in maniera definitiva,la tempistica per il recupero completo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Svelata la scelta



LEGGI ANCHE >>> Inter, scambio con la Roma | Provocazione Marotta per Nainggolan