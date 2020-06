Nainggolan vorrebbe tornare alla Roma: l’Inter in cambio potrebbe chiedere l’inserimento nella trattativa di Dzeko

Se Icardi è stato riscattato dal PSG, rimane invece un rebus all’Inter il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga difficilmente resterà in prestito al Cagliari, considerando il pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro all’anno. Il 32enne giocatore tornerà così a Milano, con la dirigenza nerazzurra e Conte che valuteranno il suo destino. Non è da escludere una permanenza a Milano di Nainggolan, soprattutto in mancanza d’offerte soddisfacenti per l’ex Roma. Il classe ’88 pesa a bilancio circa 19 milioni nelle casse del club di Suning e andrebbe a completare la mediana di Conte che ha richiesto sei elementi di spessore per affrontare al meglio gli impegni della prossima stagione.

Inter, Dzeko la chiave per il ritorno alla Roma di Nainggolan

Per Nainggolan, un po’ a sorpresa, nelle ultime ore sarebbe spuntato un possibile ritorno alla Roma. Il centrocampista spingerebbe infatti per tornare nella Capitale e indossare nuovamente la maglia dei giallorossi dopo la separazione dell’estate 2018. L’Inter però non è disposta a fare sconti e avrebbe chiuso categoricamente al prestito del belga. Nainggolan lascerà Milano solo a titolo definitivo, senza minusvalenze per la società nerazzurra. In questo scenario potrebbe così arrivare la provocazione di Marotta: Nainggolan alla Roma, in cambio di Edin Dzeko. Il bosniaco resta un pallino di Conte, nonostante il rinnovo fino al 2022 a 7 milioni di euro all’anno con la formazione capitolina. Dzeko fu ad un passo dal trasferimento a Milano l’ultima estate, prima del prolungamento con il sodalizio presieduto da Pallotta.

Adesso l’Inter potrebbe riprovarci sfruttando la volontà di Nainggolan di tornare a Roma, anche se il club giallorosso considera al momento incedibile il capitano. Inoltre, vista la complicata situazione economica, la Roma avrebbe difficoltà a trovare la liquidità necessaria per reperire sul mercato un degno erede di Dzeko nonostante l’ultimo interessamento per Kean.

