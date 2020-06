Il Vasco da Gama ha effettuato i tamponi all’intera squadra per verificare eventuali positività al coronavirus. I risultati non sono confortanti

Mentre l’Europa prova a far ripartire definitivamente il calcio dopo quasi tre mesi, in Brasile continuano i problemi legati al coronavirus: tante attività sono bloccate e i casi aumentano ogni giorno. In pochissimo tempo, infatti, la nazione sudamericana è diventata la seconda al mondo per numero di casi, alle spalle solo degli Stati Uniti.

Sono oltre 550mila i casi totali di coronavirus registrati in Brasile e alcuni di questi arrivano anche dal mondo del calcio. Confortante il dato sui guariti, che sono attualmente 253mila mentre ci sono circa 31mila persone decedute.

Coronavirus, Vasco da Gama: 19 calciatori risultati positivi, 3 sono guariti

Il Vasco da Gama, club del Campeonato Brasileiro Serie A, ha annunciato l’esito dei tamponi effettuati a tutta la squadra attraverso le parole del dottor Marcos Teixeira. Queste le sue dichiarazioni: “Nella nostra squadra ci sono 16 atleti che sono risultati positivi e altri 3 che sono già guariti“.

La situazione: “Chi è attualmente contagiato è isolato dal gruppo, continuerà a sentirsi con i medici e fare i test fin quando non risulterà negativo. Ci stiamo muovendo in anticipo con i controlli perché sappiamo che il 95% delle persone contagiate sono asintomatiche e non vogliamo diffondere il virus all’interno del club. Stiamo facendo una grande azione”.

Nelle ultime ore si parlava della positività dell’ex Inter Fredy Guarin, ma contrariamente a quanto circolato il colombiano è risultato negativo al tampone.