Coronavirus, annuncio shock | UFFICIALE: 25 positivi!

Mentre il mondo del calcio si appresta a ripartire, una notizia spiazza tutti: trovato un vero e proprio focolaio di ‘Coronavirus’ in un club, 25 positivi.

L’impatto del ‘Coronavirus’ sul mondo del calcio è stato imponente: tre mesi di stop pressoché totale in ogni competizione. Nelle ultime settimane, finalmente, i meccanismi per la ripartenza si sono oliati ed il sistema-calcio si appresta a ripartire: la prima a tornare in campo è stata la Bundesliga, a metà maggio, mentre Serie A, Liga e Premier League hanno annunciato la ripresa per la fine di giugno. Intanto, però, è arrivata una notizia che ha preso tutti in contropiede: un focolaio di ‘Coronavirus’ all’interno di un club.

Coronavirus, focolaio in Ucraina | 25 positivi nel club!

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nel Karpaty Lviv -club della prima divisione ucraina- sono risultati positivi ai test per il ‘Coronavirus’ ben 25 persone: un vero e proprio focolaio di ‘COVID-19’. Ad annunciare la notizia è stato il club ucraino con un comunicato ufficiale, dentro al quale è stato anche lanciato un appello alla Federazione: “Chiediamo che non venga interrotta la stagione, ci appelliamo anche agli altri club ucraini, perché siano più responsabili nel testare i membri del gruppo squadra. Nessuno è assicurato contro il rischio di infezione”.

RM